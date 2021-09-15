Meydan Yaylası ve Karagöl'de çevre temizliği - Haberler
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Meydan Yaylası ve Karagöl'de çevre temizliği

İhlas Haber Ajansı / Sema Tekeli - Haberler | Yerel

- Meydan Yaylası ve Karagöl'de çevre temizliği Kampçılar, trekking yapan ve doğaseverlerin uğrak mekanı olan Meydan Yaylası, Karagöl ve Çinigöl de çevre temizliği yapıldı.

- Meydan Yaylası ve Karagöl'de çevre temizliği

NİĞDE - Kampçılar, trekking yapan ve doğaseverlerin uğrak mekanı olan Meydan Yaylası, Karagöl ve Çinigöl de çevre temizliği yapıldı.

Niğde'nin en önemli doğal güzelliklerinden birisi olan Meydan Yaylası ve Karagöl kenarında oluşan kirliliğe dikkat çekmek isteyen Ulukışla Kaymakamı Resul Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfü Göncü, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Darboğaz, Maden ve Çiftehan muhtarları ve yöre halkı ile çöp topladı.

Farkındalık oluşturmak için yapılan çevre temizliğinde, doğal güzelliklerin korunması adına herkese görev düştüğünü dile getiren Ulukışla Kaymakamı Resul Yıldırım, gelecek nesillerinde bu güzellikleri görmesi için bölgeye gelen piknikçileri daha duyarlı olmaya davet etti.

Meydan Yaylası ve Karagöl'de çevre temizliği

Meydan Yaylası ve Karagöl'de çevre temizliği

Meydan Yaylası ve Karagöl'de çevre temizliği

Meydan Yaylası ve Karagöl'de çevre temizliği
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