Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi
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Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi

Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Çelebi ilçesinde ziyaret ettiği mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak hediye etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Çelebi ilçesinde ziyaret ettiği mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak hediye etti.

Ekmek parası için kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale'ye gelen mevsimlik tarım işçileri, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürüyor. Çelebi ilçesinde çadırlarını kuran mevsimlik tarım işçileri, çocuklarıyla birlikte ekmeklerini kazanabilmek için toprakla mücadele ediyor. Vali Yunus Sezer de, Belediye Başkanı Yaşar Erdem ile birlikte mevsimlik işçilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sezer, çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. - KIRIKKALE

Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi
Mevsimlik işçilerin çocuklarına oyuncak sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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