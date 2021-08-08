Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeşildere köyü sakinlerinden Emine ve İbrahim ERDOĞAN'ın kızı Merhum Necati KARABİBER'in eşi Yavuz YAĞMUR'un kardeşi Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Yavuz YAĞMUR: 0532 391 65 88
08 Ağustos 2021, Pazar
Kaynak: Habermetre