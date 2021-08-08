Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeşildere köyü sakinlerinden Emine ve İbrahim ERDOĞAN'ın kızı Merhum Necati KARABİBER'in eşi Yavuz YAĞMUR'un kardeşi Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Yavuz YAĞMUR: 0532 391 65 88

08 Ağustos 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mevlüde KARABİBER hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:27:34. #1.16#

title