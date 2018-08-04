Mevlit Sonrası 29 Kişi Hastanelik Oldu

Rize'de mevlit sonrası rahatsızlanan 29 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti. Edinilen bilgiye göre, İyidere ilçesine bağlı Denizgören köyünde saat 14.00 sularında katıldıkları mevlit sonrası rahatsızlanan 12'si çocuk 29 kişi Rize Devlet Hastanesine başvurdu. Vatandaşların yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerinde durulurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)