Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
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Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

28.10.2020 22:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 22:30

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te camilerde programlar düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te camilerde programlar düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman Ulucami'de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Kılınan namazların ve edilen duaların ardından Adıyaman Belediyesi tarafından vatandalara kandil simidi dağıtıldı.

Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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