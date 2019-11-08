Mevlit Kandili coşkusu

08.11.2019 21:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:39

Mevlit Kandili programı

6 minareli Muğdat Camisi

Kur'an okuyan vatandaşlardan görüntüler

Dua edilmesi

Hutbeyi dinleyen vatandaşlar

Namaz kılınması

İlahi okunması Mersin

Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

Kaynak: AA