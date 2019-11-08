Mevlit Kandili coşkusu
Mevlit Kandili programı 6 minareli Muğdat Camisi Kur'an okuyan vatandaşlardan görüntüler Dua edilmesi Hutbeyi dinleyen vatandaşlar Namaz kılınması İlahi okunması MersinMersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli...
Mevlit Kandili programı
6 minareli Muğdat Camisi
Kur'an okuyan vatandaşlardan görüntüler
Dua edilmesi
Hutbeyi dinleyen vatandaşlar
Namaz kılınması
İlahi okunması Mersin
Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.
Haber Videosu: Mevlit Kandili coşkusu