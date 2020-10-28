Mevlid Kandili'nde camilerde program olacak mı? 28 Ekim 2020 Mevlid Kandili programı olacak mı?
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Mevlid Kandili'nde camilerde program olacak mı? 28 Ekim 2020 Mevlid Kandili programı olacak mı?

28.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:29
Mevlid Kandili'nde camilerde program olacak mı? 28 Ekim 2020 Mevlid Kandili programı olacak mı?

Yarın mevlid kandili. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu simgeleyen gün olan Mevlid Kandili camilerde, dualarla, ilahilerle karşılanacak. Camilerde program olacak mı?

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, yarın idrak edilecek. Peki alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu simgeleyen gün olan Mevlid Kandili camilerde, dualarla, ilahilerle karşılanacak. Camilerde program olacak mı?

CAMİLERDE MEVLİD KANDİLİ PROGRAM OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, TRT tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde yarın saat 19.30'da yapılacak özel yayında dua edecek.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

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