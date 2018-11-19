Batman'ın Sason ilçesinde, Aile Destek Merkezi tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Sason Aşağı Mahalle'deki İmam Şafii Camisi'nde kadınlara yönelik düzenlenen programda mevlit okutuldu, dualar edildi.

ADEM bünyesinde faaliyet gösteren anasınıfı öğrencileri ilahiler okudu.

Daha sonra ADEM Koordinatörü Zühre Avcı ve kurs öğretmenleri tarafından, ADEM mutfağında hazırlanan kandil simitleri esnaflara ve emniyet personellerine dağıtıldı.

Avcı, yaptığı açıklamada, Mevlid Kandili'nde özellikle kadınların bir araya gelmesi, kaynaşması ve Hz. Peygamberin mesajını daha iyi anlamalarına vesile olmak niyetiyle İmam Şafii Camisi'nde program düzenlediklerini belirtti.