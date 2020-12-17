Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

17.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:37

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gülbank okundu.

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gülbank okundu.

Konya'da, bu yıl "İhsan Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin son gününde, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında gülbank duası edildi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tören öncesi, duanın okunduğu Mevlana Türbesi içerisine az sayıda kişi alındı.

Her yıl Hazreti Pir'i anmak için Konya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise Mevlana Meydanı'na kurulan dev ekrandan töreni takip etti.

Gülbange Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile az sayıda davetli iştirak etti.

Gülbank duasını, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl okudu.

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Donald Trump Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Haluk Levent Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Pierre Webo Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:49:25. #1.15#
title