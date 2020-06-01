Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı
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Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı

Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı Yaklaşık iki buçuk aydır ziyarete kapalı olan Mevlana Müzesi yeniden ziyarete açıldı.

01.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:05

Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı

KONYA - Yaklaşık iki buçuk aydır ziyarete kapalı olan Mevlana Müzesi yeniden ziyarete açıldı.

Korona virüs tedbirler kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi, düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı. Müze bahçesindeki törende sema gösterisi yapılırken davetliler sosyal mesafe kuralına uygun olarak etkinliği takip etti. 75 gündür kapalı bulunan Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistler tarafından saatte 200 kişi olmak üzere ziyaret edilebilecek. Girişte kolonya ve maske verilmesinin yanı sıra, ziyaretçilerin sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulunacak.

Mevlana Müzesini ziyarete gelen İsa Bektaş, bugünler için iyi bir şey oldu, herkes rahatladı. Hem camilerin ziyarete açılması hem de müzelerin açılması hem de şehirlerarası ziyaretlerin açılması iyi oldu. Konya için de Mevlana'nın ayrı bir önemi vardır. Daha iyi ve güzel oldu. İnşallah bundan sonra da daha iyi olur" dedi.

Ramazan Akgül ise, "Mevlana Müzesi'nin ziyarete açılması gerçekten güzel oldu. Halkımızın dışarıdan geldi, ben de Adana'dan geliyorum zaten. Hem Konya'yı gezmeye hem de Mevlana'yı ziyaret etmeye geldim. Bu yönden memnunuz yani" ifadelerini kullandı.

Açılışa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile davetliler katıldı.

Mevlana Müzesi 75 gün sonra yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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