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MEVKA Genel Sekteri Bostancı Seydişehir'de

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
MEVKA Genel Sekteri Bostancı Seydişehir'de

Mevlana Kalkınma Ajansı ( MEVKA ) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Mevlana Kalkınma Ajansı ( MEVKA ) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Bostancı, makamında ziyaret ettiği Tutal'a Mevlana Kalkınma Ajansı çalışmaları, destek programları ve Seydişehir Belediyesi ile yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Seydişehir'in tarımdan sanayiye, hayvancılıktan katma değer üreten diğer sosyal hizmetlere kadar birçok alanda üretim halinde olduğunu ifade eden Genel Sekreter Bostancı, Seydişehir'in ilçe, Konya ve ülke ekonomisine daha çok katma değer üretmesi için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, MEVKA ile ortaklaşa birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Konya'mızda ve ilçemizde yürütülen hemen her projenin destekçisi konumunda olan Mevka ile birlikte bugüne kadar ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda ilçemizde yeni projeler üretmeye de devam ediyoruz. Mevka Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı'ya ilçemize vermiş olduğu desteklerden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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Haber: MEVKA Genel Sekteri Bostancı Seydişehir'de - Haberler
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