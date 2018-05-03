Meü'de "Uygulamalı Veri Gazeteciliği Eğitimi" Verildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerine, Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği'nden akademisyen Pınar Dağ tarafından 'Uygulamalı Veri Gazeteciliği Eğitimi' verildi.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Prof. Dr. Mesut Bulut Haber Atölyesi'nde, bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerin katımıyla gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, veri bulma, veri temizleme, veri analizi, hikaye/haber fikri geliştirme, dağınık veri ve görselleştirme konuları ele alındı.

Veri gazeteciliğinin sızıntı kültürü ile başlayan sonra da bir ekip işine dönüştüğünü belirten Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği akademisyenlerinden Pınar Dağ, "Veri gazeteciliği çok eskilere dayansa da, bu süreci bu çağda tekrar şekillendiren Wikileaks dosyalarının medyaya sızmasıdır. Binlerce dosya ile başa çıkma, bunu bilgisayar desteğini alarak habere entegre etme ve bilgiyi tüm karmaşasına rağmen ham halinden en iyi filtrelenmiş, analiz edilmiş hale dönüştürme ihtiyacı haber odalarını programcılar, veri mühendisleri, hackerler, yazılımcılar, tasarımcılarla daha fazla çalışır hale getirmişti ve getirmeye de devam ediyor. Gelecek veriye dayalı gazeteciliği işaret ediyor" dedi.

Veri gazeteciliğini, verilerle gazetecilik yapmak, araştırmacı gazeteciliğin dijitalleşen çağla uyumu olarak tanımlayan Dağ, veri gazeteciliğinde bilginin, verinin yeni araçlar, yeni teknikler ile daha etkili bir süreçten geçirilmesi ve bu sürecin de veri toplama, filtreleme, analiz etme, görselleştirme ve hikayeleştirme aşamalarını kapsadığını söyledi. Bilgisayar destekli ve hesaplamalarla habercilik yapıldığını da vurgulayan Dağ, sayılardan anlayan editör, veri muhabiri gibi tanımların da habercilik içerisinde yerini aldığını ve bu gazeteciliğin geleceğin gazeteciliği olarak görüldüğünün altını çizdi. - MERSİN