Metruk ne demek? TDK'ya göre metruk nedir, ne demek? Metruk ne anlama geliyor?
Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bunlardan birisi de Metruk kelimesidir. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Metruk nedir, ne demek? Metruk ne anlama geliyor? TDK'ya göre Metruk ne manaya geliyor? Metruk'un anlamları nedir? Detaylar haberimizde...
Tdk'ya göre Metruk ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Metruk nedir, Metruk ne demektir? Metruk cümle içinde kullanımına örnekler...
TDK'YA GÖRE METRUK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen metruk kelimesi "Bırakılmış, terk edilmiş" ve "Kullanılmayan" anlamlarına gelmektedir.
Tdk metruk 1. anlamı : Bırakılmış, terk edilmiş
TDK metruk 2. anlamı : Kullanılmayan
Metruk cümle içerisinde kullanımı:
- "Daha birçok yalılar da metruk, bakımsız bir hâlde çöküyor, yıkılıyor, yerinde yeller esiyor." (Asaf Halet Çelebi)
- "Bu metruk sokaklardan taburlar geçiyordu." (Hamdullah Suphi Tanrıöver)
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet