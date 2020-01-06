Metruk binanın duvarın kopan parçalar otomobilin üstüne devrildi
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Metruk binanın duvarın kopan parçalar otomobilin üstüne devrildi

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle metruk binanın duvarından kopan parçalar, bir otomobilin üstüne devrilerek hasara neden oldu.

06.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:40
Metruk binanın duvarın kopan parçalar otomobilin üstüne devrildi

'de etkili olan fırtına nedeniyle metruk binanın duvarından kopan parçalar, bir otomobilin üstüne devrilerek hasara neden oldu.

Poyraz fırtınası dolayısıyla, Mahallesi 1 No'lu Büyük Cami Sokağı'nda çatısı olmayan metruk bir binanın duvarından kopan parçalar, park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Tahsin Avcı'ya ait 17 AZZ 545 plakalı araçta hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra araç sahibi Avcı, aracını bölgeden kaldırdı.

Kaynak: AA
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