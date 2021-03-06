Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
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Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?

06.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:34

Metropoll'ün 'Türkiye'nin Nabzı' anketine göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olursa, seçmenin yüzde 44,4'ü Yavaş'a oy vereceğini belirtirken, yüzde 44,6'sı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana oyunu kullanıyor.

Metropoll Araştırma, her ay düzenli olarak yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin Şubat ayı sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş olursa kime oy verirsiniz" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 44,6'sı Erdoğan'a, yüzde 44,4'ü de Yavaş'a oy vereceğini söyledi. Yüzde 3,9'luk kesim kararsız seçmenden oluşurken, "protesto oy" diyenlerin oranı yüzde 4,6'yı, fikir belirtmeyenlerin oranı ise 2.6 olarak ölçüldü.

YAVAŞ, MHP VE AK PARTİ SEÇMENİNDEN DE OY ALIYOR

Seçmen, 2018 yılındaki genel seçimlerde oy verdiği parti bazında incelendiğinde ise, AK Parti seçmeninin yüzde 11,8'inin MHP seçmeninin yüzde 22,2'sinin Mansur Yavaş'a oy verdiği görüldü.

YAVAŞ EN BÜYÜK DESTEĞİ CHP, İYİ PARTİ VE HDP'DEN ALIYOR

Ankette yüzde 44,4 oy alan Mansur Yavaş, 2018 yılında CHP'ye oy vermiş seçmenin 89,7'sinin, İYİ Parti seçmeninin 89,1'inin, HDP seçmeninin ise yüzde 74,2'sinin desteğini aldığı görülüyor.

Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?

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