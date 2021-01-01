MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor
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MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor

01.01.2021 22:06 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:21

Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından MetroPOLL Araştırma Şirketi, yeni bir anket yaptı. "Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?" sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 51,5'i "Evet, yaptıracağım" derken, "Hayır, yaptırmayacağım" diyenlerin oranı yüzde 48,5 oldu.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı Sinovac marka koronavirüs aşılarının 3 milyon dozluk ilk kısmı çarşamba sabahı Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Konteynerler, uçaktan alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi. Kovid-19 aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından MetroPOLL Araştırma Şirketi dikkat çeken bir anket yaptı.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 51,5'İ "KOVİD-19 AŞISI YAPTIRACAĞIM" DEDİ

"Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?" sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 51,5'i "Evet, yaptıracağım" derken, "Hayır, yaptırmayacağım" diyenlerin oranı yüzde 48,5 oldu.

Kovid-19 aşısıyla ilgili daha önce başka bir şirket tarafından yapılan ankette, "Aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 46, "Hayır yaptırmayacağım" yanıtını verenlerin sayısı yüzde 54 oranında hesaplanmıştı.

SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIM

AK Partili seçmenden "Evet yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 59,1 olurken; CHP seçmeninden aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 37,2'de kaldı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 56,6'ı aşı yaptıracağını söyledi. MHP'den "aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 57,6 iken; HDP seçmeninin yüzde 55,1'i "aşı yaptıracağım" yanıtını verdi.

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor
MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor
Haber Yorumları (3)
KOLAYSA GELİN: Vurdurmuyorum ne yapabilirsiniz ya ne yapabilirsiniz
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AKIL: Bu millete bu aşıyı yaptıramayacaksınız.hiç boşuna algı yapmayın.maymun gözünü açtı.bunu siz istediniz ve sonuçlarına da katlanacaksınız.fakiriz ama aptal değiliz...
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REALİST: aşıyı ilk önce devletin en tepesindekiler vurulmalı taaa aşağıya doğru sırayla gitmeli büyükler önemli
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