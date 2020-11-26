MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular
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MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular

26.11.2020 21:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:44

MetroPoll Araştırma Şirketi "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020" anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin beğeni oranı soruldu. Bahçeli'nin AK Parti seçmenine sorulduğu ankette seçmenlerin yüzde 76,4'ü MHP liderini beğendiğini ifade ederken, MHP'lilerin ise yüzde 83,9'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğendiğini ifade etti.

MetroPoll Araştıma Şirketi son anketinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi AK Parti seçmenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da MHP seçmenine sordu. Metropoll'ün Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

MetroPoll'ün beğeni anketinde Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin (MHP) yüzde 83,9'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenirken, yüzde 13,7'si "beğenmiyorum" dedi. AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 76,4'ü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi beğendiğini ifade ederken, yüzde 19,8'i beğenmediğini ifade etti.

Seçmenlerin iki lidere bakışı ile AK Partili seçmenlerin Devlet Bahçeli'ye, MHP'li seçmenlerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı şöyle:

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MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular
MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular
MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular

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