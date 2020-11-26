MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular

MetroPoll Araştırma Şirketi "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020" anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin beğeni oranı soruldu. Bahçeli'nin AK Parti seçmenine sorulduğu ankette seçmenlerin yüzde 76,4'ü MHP liderini beğendiğini ifade ederken, MHP'lilerin ise yüzde 83,9'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğendiğini ifade etti.