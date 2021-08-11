Metroda sokak müzisyeni gerginliği
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Metroda sokak müzisyeni gerginliği

Metroda sokak müzisyeni gerginliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile aşırı sıcakta yüksek desibelli sesten rahatsız olan vatandaşlar arasında yine tartışma çıktı.

Bursa'da metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile aşırı sıcakta yüksek desibelli sesten rahatsız olan vatandaşlar arasında yine tartışma çıktı. Gençlerin yaşlı adamla tartışmaları kameralara yansıdı.

Bursa'daki metro vagonlarını tek tek gezip para toplayan müzisyen gençler vatandaşların şikayetine sebep oluyor. Şarkı söyleyip, destek adı altında para isteyen müzisyenler ile yolcular arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmalardan sonuncusu cep telefonlarına saniye saniye yansıdı. Metroya binen müzisyenler, tek parça şarkı söyleyip, şarkı bitince yolculardan para toplayıp, diğer vagona biniyor. Bu döngü akşama kadar devam ediyor. Gençlerin bindiği vagonda yüksek sesle müzik çalınmasından rahatsız olan yaşlı vatandaş, müzik yapan gençleri müziğin sesini biraz kısmaları konusunda ikaz etti. Yaşlı adamın ikazını dikkate almayan gençler, yüksek sesle müzik çalmaya devam etti. Bir parçalık şarkılarını söyleyen gençler, vagonda para toplarken, yaşlı adam sitemini dile getirdi. Yaşlı adamın, gençlere, "Şarkı söylememenizi istemiyorum, sadece sesi biraz kısmanızı istiyorum. Yüksek desibelle çalmayın" dedi. Gençler yaşlı adamı tersleyince gerginlik yaşandı. Münakaşa büyürken, kavgayı diğer yolcular önledi. Müzisyenlerle yaşlı adam arasındaki tartışma gençler metrodan inene kadar devam etti. Yüksek desibelli sesten rahatsız olan vatandaşlar, aşırı yoğunlukta koltuk koltuk gezip para toplayan müzisyenlere belediyenin müdahale etmesini istedi. - BURSA

Metroda sokak müzisyeni gerginliği
Metroda sokak müzisyeni gerginliği
Metroda sokak müzisyeni gerginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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