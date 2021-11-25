Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan adliyeye sevk edildi - Haberler
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Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan adliyeye sevk edildi

Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz karakoldaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz karakoldaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla "Suratını keserim senin" diyerek tehdit eden Emrah Yılmaz (32) saat 02.30 sıralarında polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube'ye getirilen saldırganın ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Yılmaz, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.


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