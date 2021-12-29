Metroda pes dedirten görüntü! Dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metroda pes dedirten görüntü! Dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da duraklarda dilenen kadın, metroyla başka bir durağa giderken, herkesin içinde kazancını saydı. Yolcular şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Altunizade Metro İstasyonunda gelen dilenci durak içerisinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilendi. Bir süre sonra kadın başka bir durağa gitmek için metroya bindi.

PARALARI ÇIKARIP SAYMAYA BAŞLADI

Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak herkesin içinde saymaya başladı. Metroda bulunan yolcuların şaşkınlıkla kadını izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Veli müdüre saldırdı, okulda ortalık karıştı! Korku dolu anlar kamerada

Veli müdüre saldırdı, okulda ortalık karıştı! Korku dolu anlar kamerada

 Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, tek başına alkol alırken bulundu

Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, tek başına alkol alırken bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title