Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

27.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:55
Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ekipleri, 24 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında 'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muzaffer D'yi (38) Kartal'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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