İşten çıkış saatinde yaşanan yoğunluk metrobüslerde sosyal mesafeli yolculuğu unutturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu olmayacağını açıklamasının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüslerde yine sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüse karşı yeni önlemlerin alınacağını ve toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu olmayacağını açıklamıştı. İstanbul'da akşam saatlerinde ise metrobüslerde yaşanan yoğunluk sosyal mesafe ve toplu taşımada ayakta yolcu kuralı hiçe sayıldı.

İçişleri Bakanlığı, açıklama doğrultusunda 81 ilin valiliğine korona virüs tedbirlerine ilişkin ek genelge gönderdi. Genelgede metro, tramvay ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde, ayakta ne kadar yolcu alınabileceğini il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurallarının belirleyeceği kaydedildi.

İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Ek genelgenin gönderilmesine karşın iş çıkışı saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken metrobüslerde ise sosyal mesafesiz yolculuğun devam ettiği gözlendi.

Kaynak: İHA