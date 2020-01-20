: Metrobüs yolundaki kazada ölen azder, silivri'de toprağa verilecek

20.01.2020 04:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 04:59

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de metrobüs yoluna girerek kaza yapan ve hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder'in cenazesinin bugün Silivri'de toprağa verileceği öğrenildi. Azder'in Ukrayna'da öğrenci olduğu ve vatani görevini yapmak için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Mecidiyeköy'de saat 21: 00 sıralarında meydana gelen kazada, Emrecan Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, metrobüs yoluna girmiş ve Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde 34 TN 2706 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Azder, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

UKRAYNA'DA EĞİTİM GÖRDÜ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder'in Ukrayna'da ekonomi okuduğu ve vatani görevini yapmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Azder'in cenazesinin bugün Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ali Paşa Yeni Kabristanlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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