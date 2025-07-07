Metrobüs yangını neden, nerede çıktı, metrobüs yangınında ölen var mı?

Metrobüs yangını neden, nerede çıktı, metrobüs yangınında ölen var mı?
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Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ediyor. Peki, Metrobüs yangını neden, nerede çıktı, metrobüs yangınında ölen var mı?

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metrobüs yangını neden, nerede çıktı, metrobüs yangınında ölen var mı?

METROBÜS YANGINI NEDEN ÇIKTI?

İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi.

Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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