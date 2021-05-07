Metro Exodus PS5 ve Xbox Series versiyonları için tarih belli oldu!
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Metro Exodus PS5 ve Xbox Series versiyonları için tarih belli oldu!

Metro Exodus PS5 ve Xbox Series versiyonları için tarih belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı Deep Silver ve geliştirici 4A Games, Metro Exodus Complete Edition'ın, PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonları için çıkış yapacağı tarihi duyurdu.

Yayıncı Deep Silver ve geliştirici 4A Games, Metro oyun serisinin üçüncü oyunu Metro Exodus Complete Edition'ın 18 Haziran'da PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkış yapacağını duyurdu.

Metro Exodus, PlayStation 5 ile Xbox Series X'te 4K 60FPS, Xbox Series S'te 1080p 60FPS, ray tracing, FOV ayarı, PlayStation 5'te dokunsal geribildirim, Xbox Series'de uzamsal ses ve gecikme süresi iyileştirmeleri içerecek. Ayrıca, PlayStation 4 veya Xbox One versiyonuna sahip kullanıcılar oyuna ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Metro Exodus, oyunculara bir kez daha kıyamet sonrası bir Rusya'da mücadele imkanı sunuyor. DLC genişletmeleri, Metro Exodus ve The Two Colonels genişlemesinin orijinal sürümünde olduğu gibi Ray Traced Global Illumination (RTGI) ve Ray Traced Emissive Lighting tekniklerini içerecek.

Oyunun yeni nesil sürümü, önemli ölçüde azaltılmış yükleme sürelerinden oluşuyor. Oyuncular, 4K doku paketlerinden ve Xbox'ta uzamsal ses ve denetleyici gecikmesi iyileştirmeleri gibi birçok özellikten yararlanabilecekler. Ayrıca, PlayStation 5 DualSense denetleyicisinin dokunsal desteği de oyuna renk katacak.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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