Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
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Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı

Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin turistik ilçesi Pamukkale'deki Seyir Tepesi'nde bulunan zipline parkuru, adrenalin tutkunlarından ilgi görüyor.

DENİZLİ'nin turistik ilçesi Pamukkale'deki Seyir Tepesi'nde bulunan zipline parkuru, adrenalin tutkunlarından ilgi görüyor. Metrelerce yükseklikteki zipline ile eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar seyir tepesindeki dev horoz heykeliyle de hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Pamukkale Belediyesi'nce Kınıklı Mahallesi'nde geçen yıl hizmete açılan 405 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Türkiye'nin en büyük tematik parkları arasında yer alıyor. Ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan tesis içinde en büyük ilgiyi 26 ton demir kullanılarak inşa edilen 27 metre uzunluğundaki dev horoz heykeli, zipline ve dağ kızağı görüyor. Vatandaşlar dev horoz heykeliyle hatıra fotoğrafları çektirirken, adrenalin tutkunları ise zipline parkurunda metrelerce yükseklikte kuleler arasında çekilen çelik halatlarda kaymanın heyecanını yaşıyor. Bir diğer heyecan ise 680 metre uzunluğundaki dağ kızağında yaşanıyor. Dağ kızağına binenler eğimli parkurda eğleniyor.

Güvenlik önlemleri alınarak birinci kuleden yapılan atlayış ile 25 metre yükseklikten önce 147 metre uzunluğunda halat ile ikinci kuleye ulaşılıyor. İkinci kuleden de 27 metre yükseklikten 147 metre uzunluğu bulunan halatla üçüncü kuleye, 28 metre yükseklikten 178 metre uzunluğundaki halatla dördüncü kuleye, son olarak da 43 metre yükseklikten 244 metre uzunluğundaki halatla ulaşılan beşinci kulede heyecan sona eriyor. Halatlar arasındaki 5 kulede de uzman ekipler bulunuyor.Zipline ile yükseklik korkusunu yendiğini söyleyen Oktay Gırgış, "Önce korktum, ancak ilk kez bindim ve 4 parkurda da kaydım. Muhteşem bir deneyim. Yükseklik korkum vardı, burası sayesinde onu da yendim. Metrelerce yükseklikte kuleler arasında kaymak muhteşem bir şey. Harika bir duygu ve heyecan yaşıyorsunuz. Herkes zipline heyecanını yaşamalı" dedi.

Burcu Damgacı ise, "Çok heyecan vericiydi, manzara eşliğinde kuleler arasında kaymaktan çok keyif aldım. Arkadaşlarıma da burayı önereceğim" diye konuştu.


Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı
Metrelerce yükseklikte zipline heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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