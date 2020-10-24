Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada

24.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:48

Metrelerce sürüklendiler.

Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 kardeş ölümden döndü. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Hasan K. idaresindeki 16 KOR 49 plakalı hafif ticari araç ile aynı güzergah üzerinde seyreden Yunus A. yönetimindeki 16 ABC 681 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen sürücü ile arakasındaki kardeşi yaralandı. Hafif ticari araç ise karşı şeride geçerek ancak durabildi. Yaralı kardeşlerin yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralılara müdahale ederek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Akıncı
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Sezen Aksu Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Yücel İldiz Garry Rodrigues Robert Prosinecki
Daha Fazla Adana Denizli Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:50:29. #1.15#
title