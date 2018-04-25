Metin Uca, Adana Optimum'da Sevenleriyle Buluşacak

Sahne, müzik, sinema ve edebiyat dünyasının ünlü isimlerini sevenleriyle bir araya getirmeye devam eden Optimum, bu kez sevilen isim Metin Uca'yı konuk edecek. 27 Nisan Cuma günü D&R Mağazasında gerçekleşecek etkinlikte, Metin Uca'nın sevenleri; kitaplarını imzalatmakla kalmayıp, kendisiyle sohbet edip birlikte fotoğraf çektirme imkânı da bulabilecekler.

Metin Uca, "Tarihin gerçekleriyle gülmecenin kurgusunu bir araya getiren ilginç denemeler…" diye tanımladığı "Alışmadık Gözde Lens Durmaz" adlı kitabın amacını, "Yaşadığın günlerin farkında ol. Ayağa kalk ve karşı çık. Geçmişte benzerleri olmuş ve hiçbir şey değişmedi deme. Çünkü sen bunları değiştirme kudret ve gücüne sahipsin." sözleriyle açıklıyor.