Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı
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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı.

10.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:20
Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle, 'askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Topuz'un ailesi izleyici olarak yer aldı.

SAVCILIK İTALYA'DAKİ TANIĞIN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmaya ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, İtalya'da yaşayan tanık Feyyaz Öztürk'ün ifadesinin alınması için İtalya makamlarından adli yardım istenildiğini ancak tanığa ulaşılamadığı için ifadesinin beklenilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Duruşmada, davaya ilişkin toplanacak delil kalmadığını belirterek mütalaasını açıklayan savcı, Topuz'un 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Topuz hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme', 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Gizliliğin ihlali' suçlarından ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Duruşma savcısının mütalaasını açıklamasının ardından söz alan Topuz'un avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşmada söz alan Metin Topuz ise emniyet görevlileriyle, konsolosluktaki tercümanlık görevi dolayısıyla görüştüğünü kaydetti.

Mahkeme heyeti, Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmederek, Topuz ile avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

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