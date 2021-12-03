Metin Şentürk Kayseri'de hayranlarıyla buluştu

KAYSERİ (AA) - Sanatçı Metin Şentürk, Sezai Karakoç'un anısına Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı açılışı dolayısıyla Kayseri'de konser verdi.

Dünya Ticaret Merkezi'ndeki alana kurulan çadırdaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şentürk'ün, sevilen parçalarını seslendirdiği konsere vatandaşlar da sanatçıya cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Konseri, Kayseri Büyükehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da bir süre izledi.

"3 Aralık Sevgi Konseri"

Öte yandan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "3 Aralık Sevgi Konseri" düzenledi.

Kadir Has Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, engelli bireylerden oluşan orkestra eşliğinde konser verdi.

Buradaki etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, siyasi partilerin il başkanları ile engelliler ve aileleri katıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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