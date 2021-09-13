Metin Salt kimdir? Gülşen Yüksel'in eşi Metin Salt kaç yaşında, nereli? Metin Salt biyografisi!

Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken ilk milli F16 elektronik harp eğitim sistemi ana tasarım ve planlamasını HAVELSAN ile ortak gerçekleştirdi. Vestek ARGE A.Ş.'de Türkiye Teknoloji Özel Ödüllünü aldı. Peki, Metin Salt kimdir? Metin Salt kaç yaşında, nereli? Metin Salt mesleği nedir? Metin Salt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

METİN SALT KİMDİR?

Metin Salt İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim ve öğrenimine burada başladı. 1985 – 1990 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1990 ile 1997 yılları arasında toplamda 7 yıl Aselsan'da çalıştı. 2005 yılında Vestel'de çalışmaya başladı. 2012 yılında ise Vestek Elektronik Araştırma ve Geliştirme A.Ş Genel Müdür'ü oldu. Aynı zamanda Vestel Ventures Genel Müdürü görevini yürütmeye başladı. Vestel Grubu'nun firması olan Vestek A.Ş.'nin kurucusu ve aynı zamanda Genel Müdürüdür. Güçlü bir kaleme sahip olan Metin Salt aynı zamanda teknoloji ve köşe yazıları kaleme almaktadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken ilk milli F16 elektronik harp eğitim sistemi ana tasarım ve planlamasını HAVELSAN ile ortak gerçekleştirdi. Vestek ARGE A.Ş.'de Türkiye Teknoloji Özel Ödüllünü aldı.Türkiye'de tasarlanan ilk görüntü işleme yongasını (Pixellence) ve internet televizyonculuğunun ilk örnek uygulamalarını gerçekleştiren, kuran isim oldu.

2016 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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