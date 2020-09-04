Metin Özkan kimdir? Metin Özkan mesleği ne? Metin Özkan kaç yaşında, nereli?
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Metin Özkan kimdir? Metin Özkan mesleği ne? Metin Özkan kaç yaşında, nereli?

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Metin Özkan hakkında Metin Özkan kaç yaşında, nereli? Metin Özkan kimdir? Metin Özkan mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Metin Özkan hayatı ve biyografisi!

Metin Özkan kimdir? Metin Özkan mesleği ne? Metin Özkan kaç yaşında, nereli?
04.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:44

Dikkat çekici yorumları ile dikkatleri çeken Metin Özkan yorumu kimliği yanında siyasi yönü de vardır. Peki, Metin Özkan kimdir? Metin Özkan mesleği ne? Metin Özkan kaç yaşında, nereli?

METİN ÖZKAN KİMDİR?

Metin Özkan 1964'te Yozgat'ta doğdu.

Meslek hayatında bir.ok medya kuruluşunun Ankara temsilciliği ve yöneticiliği görevlerini yaptı.

Sürekli Basın Kartı sahibidir olan Metin Özkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Medya ve İletişimden Sorumlu Baş Danışmanı" görevini devam ettirmektedir.

Metin Özkan, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur..

Şuanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Medya ve İletişimden Sorumlu Baş Danışmanı" görevindedir.

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