Metin Kıratlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Kıratlı'nın hayatı ve biyografisi
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Metin Kıratlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Kıratlı'nın hayatı ve biyografisi

Metin Kıratlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Kıratlı'nın hayatı ve biyografisi
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Metin Kıratlı geliyor. Peki, Metin Kıratlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Kıratlı'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Metin Kıratlı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Metin Kıratlı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir? Metin Kıratlı ile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz.

METİN KIRATLI KİMDİR?

1969 yılında Konya Ereğli'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Hakimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat (Antalya) Hakimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yaptı. Kıratlı Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak atadı. Evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

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Metin Kıratlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Kıratlı'nın hayatı ve biyografisi - Haberler
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