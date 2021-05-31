Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı
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Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in hakkında ortaya attığı iddiaları 'mesnetsiz ve hukuksuz' olarak nitelendirerek "Hukuki süreç başlatıldı" dedi.

Sedat Peker'in son videosunda Suriye konusunda ortaya attığı iddialarda adı geçenlerden biri olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bir açıklama yaptı.

"İFTİRA VE HAKARET SUÇLARINDAN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Metin Kıratlı, Twitter hesabı üzerinden Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır."

Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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