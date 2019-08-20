Metin Hara ile aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım

20.08.2019 09:30

Güzel model Adriana Lima'da ayrılan Metin Hara'nın, şarkıcı Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar üzerine açıklama yapmayan Simge Sağın'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

"BEN HARİKA OLMAYA DEVAM EDERKEN SİZ HAYATIMDA OLMAYACAKSINIZ"

Simge Sağın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda " Düşünüyorum şurada oturmuş iyiliğimi ve karşılığında yaşadıklarımı… Ben harika olmaya devam ederken siz hayatımda kalmayacaksınız… Ben aynı ben olmaya devam edeceğim. Ama bir farkla… Oh yazdım rahatladı! Kim üstüne alınırsa alınsın buyrun buradan yakın… Artık umurumda değil" notunu yazdı.

ADRIANA LIMA İLE AYRILDI

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile uzun bir süre birlikte olan yazar Metin Hara, geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdı. Adriana Lima, Hara'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Türk iş insanı Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı.