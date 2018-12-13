Metin Hara'dan Adriana Lima Açıklaması
Eski model Adriana Lima, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve kullandığı ifadelerle adeta Metin Hara'yı işaret ettiği öne sürülmüştü. Hara o açıklamalara cevap vererek, "İki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız." dedi.
Yaklaşık bir buçuk yıldır süren aşkları hakkında reklam olduğuna dair haberler yapılan ancak her fırsatta bu iddiaları yalanlayan ikiliden Adriana Lima geride bıraktığımız gün sevgilisi Metin Hara'yı sosyal medyadan takibi bırakmış ve "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değildir" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.
METİN HARA'DAN YANIT GELDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Metin Hara'ya çevrildi. Hara, günün ilerleyen saatlerinde yaptığı bir açıklama ile ayrılık iddialarını yalanladı ve şu sözleri kullandı: "Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız."
YORUMLAR (8)
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MEHMETÇİK SURİYEYE GİRİYOR LAN NE ADRİANASI MİLLETİ DUAYA DAVET EDİN.Cevap Yaz 13 5 Yayından KaldırCAN: İyi de bu haberle ne ilgisi var? Hem Adrianayı görmek için haberi açıyorsun hem prim için alakaya maydonoz bir yorum yapiyosunYayından KaldırHAMDİ : Reklam o suriye işi takma kafana kardeşim1 1 Yayından Kaldır
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AH ULAN PARANIN GÖZU KÖR OLSUN !..Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Çokta tınnCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır