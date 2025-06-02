Metin Gürcan kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Eski asker ve akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan, 1976 yılında Burdur'da doğmuştur. Metin Gürcan, 1998-2014 yılları arası TSK'nın değişik birimlerinde çalıştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da görev yaptı. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 arası ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

Ocak 2015'te kendi isteğiyle emekli oldu. Şu anda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda doktora tezini yazan Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan pek çok akademik makalesi bulunuyor.

2021'DE İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk suçu" nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26.11.2021'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29.11.2021 tarihinde sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SİNCAN'A NAKLEDİLDİ

2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Metin Gürcan, 23.05.2025 tarihinde görülen duruşmasında TCK 328'inci maddesi kapsamında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.