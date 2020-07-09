Metin Altıok kimdir? Metin Altıok nereli, neden öldü? Metin Altıok şiirleri Türk Edebiyatı'nın yalın dilli, romantik şairi Metin Altıok hayatı araştırılıyor. İzmir'de doğan şair, felsefe öğretmeni olarak Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu ve çeşitli illerde görev yaptı. Metin Altıok neden ve ne zaman öldü?

Metin Altıok, resimle sanat yaşamına adım atsa da ilerleyen dönemde şiir ile de ilgilenmeye başladı. Melankolik havası olan Altıok, 2 Temmuz Madımak Katliamında aldığı ağır yaralar nedeniyle komadan çıkamadı. İşte, Metin Altık eserleri...

METİN ALTIOK KİMDİR?

Altıok, 14 Mart 1941 tarihinde Melahat Moral ve Süleyman Altıok'un ilk çocuğu olarak İzmir Bergama'da dünyaya geldi. Altıok'un çocukluğu İzmir Karşıyaka'da geçti. Metin Altıok sırasıyla Karşıyaka Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünü tamamladı. Bingöl Lisesi'nde Felsefe Grubu Öğretmenliği ve daha sonra sürgün olduğu Bingöl'ün Genç ilçesinde, Karaman Lisesi'nde felsefe öğretmenliği görevini yürüttü. Türkiye İşçi Partisi üyesi olan Metin Altıok, 2 Temmuz Sivas Madımak katliamından ağır yaralı olarak kurtuldu fakat komadan çıkamadı ve 9 Temmuz 1993'te Ankara'da hayatını kaybetti.

Onno Tunç'un bestelediği 'Kavaklar' adlı eseri Sezen Aksu tarafından yorumlandı. Aksu bu eseri vefatından sonra Metin Altıok'a adadı.

EDEBİ ANLAYIŞI

Lirik, duyarlı, melankolik yönü ağır basan şiirleriyle ön plana çıkan Metin Altıok, resim ile sanat hayatına başlasa da otuzlu yaşlardan sonra yayımlamaya başladığı şiirleriyle de sanat yelpazesini genişletmiştir.

Eserlerinde; Servet-i Fünun'dan, Ahmet Haşim'den, Ahmet Muhip Dıranas'dan, İkinci Yeni'ye, ve 60'lı yıllar şiirindan etkilenmeler bulunuyor. Bu kuşağın en romantik, duygucu şairleri arasında olan sanatçının yalın bir dili vardır, benzetme yapmayı, anlaşılması güç olmayan simgeler kullanmayı severdi.

METİN ALTIOK ŞİİRLERİ

Yerleşik yabancı (1978)

Kendinin avcısı (1979, Ahmet Telli ile 1980 Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü)

Küçük tragedyalar (1981)

İpek ve klabtan (1987)

Gerçeğin öte yakası (1990, Cemal Süreya şiir ödülü)

Dörtlükler ve desenler (1990)

Süveyda (1991)

Alaturka şiirler (1992)

Şiirin ilk atlası (1992)

Hesap işi şiirler (1993)

Bir acıya kiracı (1998-Bütün Şiirleri)