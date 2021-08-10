METEOROLOJİK UYARILARDA UYGULANAN TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ
METEOROLOJİK UYARILARDA UYGULANAN TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLDİMeteorolojik uyarılarda uygulanan ve alınması gereken ilave tedbirler, Vali Mustafa Tutulmaz'ın talimatıyla, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
METEOROLOJİK UYARILARDA UYGULANAN TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLDİMeteorolojik uyarılarda uygulanan ve alınması gereken ilave tedbirler, Vali Mustafa Tutulmaz'ın talimatıyla, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon gözden geçirildi.
Kaynak: Habermetre