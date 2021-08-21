Meteoroloji'den Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'e yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada sel, su baskını ve dolu yağışları görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yaparak meydana gelebilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cumartesi akşam saatlerine kadar kapsayan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'un doğusu ve Hakkari'nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SEL VE DOLU UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon'un batısı ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İL İL HAVA DURUMU

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 29, Az bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 31, Az bulutlu.

ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 37, Az bulutlu.

ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 37, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 32, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 27, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu.