Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmazkenyarın ise 11 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın havanın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 30 derece

İstanbul: Parçalı bulutlu 27 derece

İzmir: Az bulutlu 28 derece

Adana: Az bulutlu ve açık 33 derece

Bursa: Parçalı bulutlu 28 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık 25 derece

Samsun: Parçalı bulutlu 24 derece

Trabzon: Parçalı bulutlu 24 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 28 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 derece

Kaynak: AA