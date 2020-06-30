Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
30.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:56

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

YARIN AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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