Meteorolojiden İstanbul için 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı kod' uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada vatandaşların soba ile baca zehirlenmeleri, çatı uçması ya da ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı kod' uyarısında bulundu. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT EDİLMESİ GEREK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı