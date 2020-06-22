Meteoroloji, İstanbul'u sarı kodla uyarı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da metrekareye 50 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak, vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve doluya karşı uyardı. Ayrıca Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u 'sarı' kategoride uyardı. Yapılan yazılı uyarıda, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

2 GÜN ETKİLİ OLACAK

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaşarak, yağışların yarın saat 10.00'da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

4 BÖLGEYE DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya) ve Marmara'da, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: İHA