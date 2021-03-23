Meteoroloji ve AKOM art arda uyardı, kar kapıya dayandı! Sibirya soğukları İstanbul'a giriş yapıyor
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Meteoroloji ve AKOM art arda uyardı, kar kapıya dayandı! Sibirya soğukları İstanbul'a giriş yapıyor

23.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:59

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarda bulunduğu Sibirya soğukları yurda giriş yaptı, İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ'da bazı noktalarda beyaz örtü oluştu. Türkiye'de dün gece başlayan soğumanın hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken, kar yağışı yarından itibaren birçok şehirde etkili olacak.

Beklenen soğuk hava dalgasının gelmesiyle özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede soğuma meydana geldi. İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ'da bazı bölgelerde yağan kar vatandaşları sevindirdi. Soğumanın bugün de devam etmesi ve tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM art arda uyardı, kar kapıya dayandı! Sibirya soğukları İstanbul'a giriş yapıyor

KAR VE YAĞMUR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ve AKOM art arda uyardı, kar kapıya dayandı! Sibirya soğukları İstanbul'a giriş yapıyor
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