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Meteoroloji uyarmıştı, beklenen kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Meteoroloji uyarmıştı, beklenen kar yağışı başladı Erzurum'da şiddetli kar fırtınası kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

ERZURUM (İHA) - Meteoroloji uyarmıştı, beklenen Kar yağışı başladı

ERZURUM - Erzurum'da şiddetli kar fırtınası kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Palandöken Kayak Merkezinde kar fırtınası sonrası görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün dün yapmış olduğu kar uyarısı sonrası Erzurum'da kar yağışı öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde fırtınaya dönüşen kar yağışı görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Palandöken Kayak Merkezine kayak yapmak isteyen vatandaşlar ise şiddetli fırtına sonrası teker teker geri döndüler.

Kent merkezinde ise kısa süreli etkili olan kar yağışının akşam saatlerinde tekrar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyarmıştı, beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı, beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı, beklenen kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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