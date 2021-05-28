Meteoroloji uyardı! Hafta boyunca sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış bekleniyor. Öte yandan Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerini, sel, su baskını ve dolu yağışı beklentisine karşı uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan (28 Mayıs - 3 Haziran) haftalık hava durumu tahminlerine göre; Anadolu'da yerel ve kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık düşüyor. Yarın ve sonraki günlerde ülkede sağanaklar devam edecek. İstanbul'da etkili olan poyrazla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 15-16 derece civarında seyrediyor. Bölgede akşama doğru yerel yağmur bekleniyor. Ankara ve Bursa'nın da bazı ilçelerinde sağanaklar var. Başkent'te rüzgar da şiddetlenebilir. İzmir'de rüzgar serin. Ankara 30, İzmir 28, Bursa 23 derece, Antalya'da nemli hava bunaltıyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerine doğru Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'de şiddetli sağanak bekleniyor. Yarın sıcaklıkların 20 derecenin altında düşmesi beklenirken, bölgeye hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak. İstanbul'da akşam saatlerinden başlayarak yarın da etkili olması beklenen, yerel ve gök gürültülü sağanaklar görülecek.

İÇ ANADOLU'DA ANİ YAĞIŞLAR

Ege'de hava gün boyu güneşli seyredecek. Ancak akşam saatlerine doğru Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar boyunca sağanak yağış bekleniyor. Bodrum 30, Denizli 34, Kütahya 27 derece. İç Anadolu'da önümüzdeki iki gün boyunca özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Konya-Kırşehir hattında rüzgar da aniden şiddetlenebilir. Sivas 27, Konya 31 derece.

Akdeniz'de hava sert lodosla birlikte nemli ve bunaltıcı seyrediyor. Adana'da hava bulutlu, 32 derece, Karaman ve iç kesimler yağmurlu olacak. Güneydoğu'da lodos kuvvetleniyor ve yeniden çöl tozu getiriyor. Diyarbakır 35 derece.

KARADENİZ'DE CUMA GÜNÜ SAĞANAK

Karadeniz'de cuma geniş kesimde sağanaklar var. Akşam Batı Karadeniz'den başlayarak hava soğuyacak. Doğu Karadeniz cumartesi de ılık. Doğu Anadolu güneşli, kuvvetli lodosla Erzurum 26, Malatya 31 derece.