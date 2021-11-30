Meteoroloji gün verip uyardı! Çarşamba günü Ankara dahil 28 ilde kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli fırtınanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), kar yağışı uyarısı geldi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

28 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ardahan ve Kars'ta çarşamba günü şiddetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı perşembe günü etkisini yitirirken yerini güneşli havaya bırakacak.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet