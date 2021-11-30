Meteoroloji gün verip uyardı! Çarşamba günü Ankara dahil 28 ilde kar yağışı bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteoroloji gün verip uyardı! Çarşamba günü Ankara dahil 28 ilde kar yağışı bekleniyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Yaşam

Meteoroloji, çarşamba gününün hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Ankara dahil 28 ilde şiddetli kar yağışı beklenirken vatandaşlar da yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli fırtınanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), kar yağışı uyarısı geldi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji şiddetle uyardı! Çarşamba günü Ankara dahil 28 ilde kar yağışı bekleniyor

28 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Ankara, Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ardahan ve Kars'ta çarşamba günü şiddetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı perşembe günü etkisini yitirirken yerini güneşli havaya bırakacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, deniz taştı! Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, deniz taştı! Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title