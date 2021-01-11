Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor
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Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

11.01.2021 08:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:41

İstanbul'a kar yağışıyla ilgili Meteoroloji'den sevindiren bir haber geldi. Hava durumuna ilişkin yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yarından itibaren yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

14 OCAK'TA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

14 Ocak Perşembe günü tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta şiddetli olacak.

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına da yansıdı! İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

15 Ocak Cuma günü yurt genelinde yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına da yansıdı! İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına da yansıdı! İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor
Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: Kısıtlamalar kalkarsa corona hortlar on gün sonra kısıtlama tekrar olur henüz erken
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