Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor
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Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor

21.03.2021 08:16 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:31

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yurtta hava sıcaklığı salı gününden itibaren 6 ila 15 derece arasında azalacak. Batı bölgelerle birlikte İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Tahminlere göre en düşük hava sıcaklığı Çarşamba günü 2, Perşembe günü ise 1 derece olacak.

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21-25 Mart tarihlerine ait hava tahminlerine göre Pazar günü ülke genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) artacak olan hava sıcaklığının salı gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT KAR GERİ GELİYOR

Vatandaş Meteoroloji'nin uyarıları sonrası 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını arayışa geçti. Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, kentte 24 Mart Çarşamba ve 25 Mart Perşembe kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Tahminlere göre en düşük hava sıcaklığı Çarşamba günü 2, Perşembe günü ise 1 derece olacak. En yüksek hava sıcaklığı ise Çarşamba ve Perşembe günü 5 derece olacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların Pazar günü Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında ise "Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN İL İL 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor
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